Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник усомнился в справедливости выборов на Украине без голосов из России

Выборы на Украине могут пройти без учёта голосов миллионов граждан страны, проживающих в России, что ставит под сомнение их справедливость. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

Дипломат подчеркнул, что если голоса украинцев, находящихся на территории России, не будут учтены, вряд ли можно будет говорить о реальных и честных выборах. Он отметил, что существуют определённые стандарты проведения голосований, включая участие всех политических партий и отсутствие цензуры.

«Существует целый перечень, и все эти ограничения прекрасно всем известны», — добавил Мирошник в беседе с «Известиями».

Он акцентировал внимание на том, что соблюдение этих стандартов является ключевым для признания результатов выборов легитимными, и любые ограничения могут подорвать доверие к процессу со стороны граждан и международного сообщества.

Ранее Life.ru писал, что спикер Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о формировании рабочей группы для подготовки закона об украинских выборах. В состав группы войдут представители всех фракций и Центральной избирательной комиссии. Законопроект призван решить специфические вопросы проведения голосования в условиях военного положения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.