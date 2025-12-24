Мирошник усомнился в справедливости выборов на Украине без голосов из России

Дипломат подчеркнул, что если голоса украинцев, находящихся на территории России, не будут учтены, вряд ли можно будет говорить о реальных и честных выборах. Он отметил, что существуют определённые стандарты проведения голосований, включая участие всех политических партий и отсутствие цензуры.