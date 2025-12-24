Мирошник усомнился в справедливости выборов на Украине без голосов из России

Дипломат подчеркнул, что если голоса украинцев, находящихся на территории России, не будут учтены, вряд ли можно будет говорить о реальных и честных выборах. Он отметил, что существуют определённые стандарты проведения голосований, включая участие всех политических партий и отсутствие цензуры.
«Существует целый перечень, и все эти ограничения прекрасно всем известны», — добавил Мирошник в беседе с «Известиями».
Он акцентировал внимание на том, что соблюдение этих стандартов является ключевым для признания результатов выборов легитимными, и любые ограничения могут подорвать доверие к процессу со стороны граждан и международного сообщества.
Ранее Life.ru писал, что спикер Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о формировании рабочей группы для подготовки закона об украинских выборах. В состав группы войдут представители всех фракций и Центральной избирательной комиссии. Законопроект призван решить специфические вопросы проведения голосования в условиях военного положения.
