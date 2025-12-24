Ричмонд
Андрей Белоусов стал новым послом по особым поручениям по ДНЯО

Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям, ответственного за подготовку участия страны в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Соответствующий приказ от 9 декабря опубликован на официальном сайте ведомства.

Эту дипломатическую миссию возложили на Андрея Белоусова, который находится на государственной службе с 1997 года. За свою карьеру он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД России, так и в зарубежных представительствах. С декабря 2021 года Белоусов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и владеет английским и немецким языками.

В послужном списке дипломата — ряд государственных наград, включая благодарность президента России, нагрудный знак «За отличие» МИД России, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почётную грамоту главы государства. В новой должности ему предстоит координировать подготовку российской позиции и участие в предстоящем международном форуме, посвящённом вопросам ядерного нераспространения.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

