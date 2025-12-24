Андрей Белоусов стал новым послом по особым поручениям по ДНЯО

Эту дипломатическую миссию возложили на Андрея Белоусова, который находится на государственной службе с 1997 года. За свою карьеру он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД России, так и в зарубежных представительствах. С декабря 2021 года Белоусов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса и владеет английским и немецким языками.