Мэр из ХМАО дал отпор своему давнему политическому недругу

У мэра и депутата напряженные отношения.
Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков дал публичный отпор своему давнему политическому хейтеру — лидеру КПРФ ХМАО Алексею Савинцеву. Тот на заседании думы заявил, что жители муниципалитета якобы мечтают об отставке главы «и попросили руководство округа не продлевать ему полномочия», сообщает парламентский корреспондент URA.RU.
«Я вас тоже “люблю”. Периодически. В принципе, я абсолютно уверен, что те политические паттерны, которые у вас присутствуют, стандартны, и ничего нового нет. И больше личного в этой истории, чем профессионального — к сожалению. Почему, не будем сейчас уточнять. Но настоящий коммунист, как вы помните, должен ставить общественные интересы выше личных», — парировал Буренков.
Спикер окружной думы Борис Хохряков поддержал его и иронично поинтересовался у коммуниста происхождением жалобы. Он задался вопросом: если письмо направлено руководству региона, то откуда оно у Савинцева? На эти претензии оппонентов коммунист не ответил. Буренков добавил, что тоже с удовольствием бы поинтересовался содержанием жалобы.
Коммунисты на протяжении всего срока полномочий Буренкова обрушиваются на него с резкой критикой. На одном из заседаний комитетов Савинцев заявил, что Буренков якобы «дуркует» и завалил два федеральных проекта.