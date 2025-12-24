Силы США ждут подкрепления для захвата танкер Bella 1, связанного с Венесуэлой

По их словам, американские силы следят за судном с воскресенья и намерены высадиться на борт для захвата, но сначала ждут прибытия дополнительных подразделений.
Экипаж Bella 1 отказался пустить на борт сотрудников береговой охраны. В связи с этим операцию могут провести специальные группы реагирования на морские угрозы — в том числе с вертолёта.
Ранее стало известно, что танкер сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Bella 1 плавал под панамским флагом и пытался зайти в порт для погрузки нефти, после чего судно перехватили. В 2024 году его включили в санкционный список США из-за подозрений в связях с шиитским движением «Ансар Аллах» в Йемене.
