Силы США ждут подкрепления для захвата танкер Bella 1, связанного с Венесуэлой

Береговая охрана США планирует захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но пока дожидается подкрепления. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американские силы следят за судном с воскресенья и намерены высадиться на борт для захвата, но сначала ждут прибытия дополнительных подразделений.

Экипаж Bella 1 отказался пустить на борт сотрудников береговой охраны. В связи с этим операцию могут провести специальные группы реагирования на морские угрозы — в том числе с вертолёта.

Ранее стало известно, что танкер сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Bella 1 плавал под панамским флагом и пытался зайти в порт для погрузки нефти, после чего судно перехватили. В 2024 году его включили в санкционный список США из-за подозрений в связях с шиитским движением «Ансар Аллах» в Йемене.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

