Мэр Кургана Науменко планирует вернуть должность первого зама для своего протеже. Инсайд

Отмечается, что в случае, если Валуева назначат на данную должность, то придется менять статус и зама Сергея Романова. По словам инсайдеров, для Науменко тюменский экс-судья намного ближе других подчиненных, и ему он доверяет важные поручения. Пока разговоров о том, как именно поменяется статус Романов, не ведется. При этом, источники выделяют и другой вариант продвижения Валуева. Например, через расширение функционала. Некоторые инсайдеры связывают это с тем, что руководитель аппарата начал курировать работу Совета по развитию Кургана.