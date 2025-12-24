Мэр Кургана Науменко планирует вернуть должность первого зама для своего протеже. Инсайд

Глава Кургана Науменко запланировал повышение для своего подчиненного.
В администрации Кургана пошли обсуждения, что должность первого заместителя вернут в структуру мэрии. По одной из версий, этот пост займет руководитель аппарата Павел Валуев. Глава Кургана Антон Науменко планирует повысить статус своего подчиненного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к администрации.
«Возник вопрос о том, что Валуева хотят повысить в статусе. По задумке Науменко, он должен быть выше, чем заместители Денис Давидов и Александр Медведев. Вариантов тут немного. Нужно будет ввести новую должность специально под него и первый заместитель для этого будет наиболее подходящим», — рассказывают URA.RU источники.
Отмечается, что в случае, если Валуева назначат на данную должность, то придется менять статус и зама Сергея Романова. По словам инсайдеров, для Науменко тюменский экс-судья намного ближе других подчиненных, и ему он доверяет важные поручения. Пока разговоров о том, как именно поменяется статус Романов, не ведется. При этом, источники выделяют и другой вариант продвижения Валуева. Например, через расширение функционала. Некоторые инсайдеры связывают это с тем, что руководитель аппарата начал курировать работу Совета по развитию Кургана.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане должны были убрать должность первого заместителя главы города. Изменение было направлено на оптимизацию работы администрации Кургана и департамента жилищно-коммунального хозяйства.