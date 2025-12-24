Задержание главного редактора «КазТАГ» объяснили в полиции Алматы

Полиция Алматы сообщила о начале досудебного расследования в отношении сотрудников редакции «КазТАГ». Расследование инициировано на основании письменного заявления представителя частной компании, которая утверждает, что редакция неоднократно распространяла заведомо ложную информацию, что причинило значительный вред их деловым интересам и репутации.