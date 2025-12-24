Ричмонд
Задержание главного редактора «КазТАГ» объяснили в полиции Алматы

В Сети появилась информация о задержании главного редактора информационного агентства «КазТАГ». В полиции Алматы подтвердили это и объяснили, что произошло, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Полиция Алматы сообщила о начале досудебного расследования в отношении сотрудников редакции «КазТАГ». Расследование инициировано на основании письменного заявления представителя частной компании, которая утверждает, что редакция неоднократно распространяла заведомо ложную информацию, что причинило значительный вред их деловым интересам и репутации.

В ходе расследования следственные действия проводились поэтапно, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. На основании собранных материалов и стадии расследования, 23 декабря главный редактор «КазТАГ» Амир Касенов был задержан и помещен в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны.

Полиция подчеркнула, что все следственные действия осуществляются в полном соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. Дополнительная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, не подлежит разглашению.