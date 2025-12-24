Омский суд признал законным отказ в УДО бывшему мэру Нижнего Новгорода

«Сорокин О. В. осужден приговором Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 07.03.2019 (с учетом апелляционного определения Нижегородского областного суда от 12.04.2019) по ч. 5 ст. 33, п.п. “а, б” ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п.п. “а, в” ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 460 800 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщал ранее суд.