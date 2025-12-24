Демешин пригрозил уволить мэра Хабаровска Сергея Кравчука

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на аппаратном совещании резко раскритиковал мэра Хабаровска Сергея Кравчука и его заместителей за срыв сроков строительства дороги в переулке Брянский. Объект, предназначенный для разгрузки микрорайона Ореховая сопка, перенесён на 2026 год.
Губернатор напомнил, что полтора месяца назад лично ставил задачу по этому проекту.
«Если в следующий раз вы не будете исполнять те задачи, которые стоят, я отстраню вас от должности. Вы бездельничали в этом вопросе. Я вам впрямую ставил эту задачу полтора месяца назад», — заявил Дмитрий Демешин.
Причинами задержки стали необходимость переноса теплотрассы после отопительного сезона и позиция застройщиков ПИК и ДАРС. Они попросили отложить работы, опасаясь повреждения дороги при вывозе грунта с будущих площадок.
Кроме того, в начале следующего года будет уволен заместитель главы Комсомольска-на-Амуре, ответственный за срыв реконструкции детского сада № 134. Такие жёсткие меры подчёркивают требование губернатора к строгому исполнению инфраструктурных проектов в крае.