Дмитриев: коррупция в команде Байдена привела к конфликту на Украине

Ранее бывший президент США Дональд Трамп критиковал Джо Байдена за санкционирование крупных расходов, в том числе на помощь Украине. По словам Трампа, Вашингтон намерен продолжать поставки вооружений Киеву при условии, что их будут оплачивать европейские страны, а координацию этого процесса будет осуществлять НАТО.