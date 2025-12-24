Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция в команде бывшего президента США Джо Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.
«Коррупция в команде Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине. Разжигатели войны являются таковыми по одной причине — они извлекают прибыль из войны», — написал Дмитриев в социальной сети Х* на английском языке.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп критиковал Джо Байдена за санкционирование крупных расходов, в том числе на помощь Украине. По словам Трампа, Вашингтон намерен продолжать поставки вооружений Киеву при условии, что их будут оплачивать европейские страны, а координацию этого процесса будет осуществлять НАТО.
Кирилл Дмитриев ранее предлагал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» санкциями. Он напоминал, что ограничительные меры в отношении него были введены при администрации Джо Байдена, и иронично отмечал готовность «поделиться» собственными санкциями.
