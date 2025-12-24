Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: коррупция в команде Байдена привела к конфликту на Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция в окружении экс-президента США Джо Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция в команде бывшего президента США Джо Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

«Коррупция в команде Байдена лежала в основе провоцирования конфликта на Украине. Разжигатели войны являются таковыми по одной причине — они извлекают прибыль из войны», — написал Дмитриев в социальной сети Х* на английском языке.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп критиковал Джо Байдена за санкционирование крупных расходов, в том числе на помощь Украине. По словам Трампа, Вашингтон намерен продолжать поставки вооружений Киеву при условии, что их будут оплачивать европейские страны, а координацию этого процесса будет осуществлять НАТО.

Кирилл Дмитриев ранее предлагал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «обменяться» санкциями. Он напоминал, что ограничительные меры в отношении него были введены при администрации Джо Байдена, и иронично отмечал готовность «поделиться» собственными санкциями.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше