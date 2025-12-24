Ричмонд
Дмитриев предложил фон дер Ляйен «обменяться» санкциями

— Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими Байдена. Почему бы не обменяться санкциями? — отметил политик.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, пошутила, что после жалоб финнов на то, что «российские» волки виновны в массовой гибели северных оленей, хищники рискуют попасть под западные санкции.

Премьер-министр Виктор Орбан также утверждает, что санкции Европы в отношении РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику. Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву».

6 декабря в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН МИД РФ прозвучало заявление, согласно которому с 2022 года экономика европейских стран понесла убытки до 1,6 триллиона евро из-за введения антироссийских санкций.

