В курганском округе ушел в отставку глава следственного отдела Иванов

В межрайонном следственном отделе Каргапольского округа (Курганская область) ушел в отставку руководитель Александр Иванов. На его место назначен исполняющий обязанности сотрудник. Об этом URA.RU сообщили бывшие сотрудники ведомства.

Из следственного отдела в Каргаполье уволился руководитель Иванов.

«Полковник юстиции Иванов ушел с должности руководителя следственного отдела в Каргаполье», — рассказали источники. В отделе назначен и.о. руководителя.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области в ответ на запрос пояснили, что Иванов вышел на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя в декабре назначен Меньщиков Антон Андреевич.