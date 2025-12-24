В курганском округе ушел в отставку глава следственного отдела Иванов

Из следственного отдела в Каргаполье уволился руководитель Иванов.
В межрайонном следственном отделе Каргапольского округа (Курганская область) ушел в отставку руководитель Александр Иванов. На его место назначен исполняющий обязанности сотрудник. Об этом URA.RU сообщили бывшие сотрудники ведомства.
«Полковник юстиции Иванов ушел с должности руководителя следственного отдела в Каргаполье», — рассказали источники. В отделе назначен и.о. руководителя.
В пресс-службе СУ СК России по Курганской области в ответ на запрос пояснили, что Иванов вышел на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя в декабре назначен Меньщиков Антон Андреевич.