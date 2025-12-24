13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на сумском направлении фактически оказался отрезанным от снабжения, сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Уточняется, что батальон лишился последнего тяжелого дрона-курьера.
«Серьезные проблемы противник испытывает с логистикой на сумском направлении», — подчеркивается в публикации.
Ранее бойцы группировки войск «Север» сообщали, что российские подразделения отразили контратаку ВСУ на сумском направлении. Украинские солдаты пытались атаковать с помощью бронетехники в Краснопольском районе Сумской области, но потерпели поражение и с потерями отошли назад.
Также «северяне» информировали, что командование ВСУ планирует отправить на сумское направление несколько подразделений «штрафников», сформированных в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.