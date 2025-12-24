Батальон 95-й бригады ВСУ лишился снабжения на сумском направлении

Ранее бойцы группировки войск «Север» сообщали, что российские подразделения отразили контратаку ВСУ на сумском направлении. Украинские солдаты пытались атаковать с помощью бронетехники в Краснопольском районе Сумской области, но потерпели поражение и с потерями отошли назад.