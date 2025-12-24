Курская область, 24 декабря.
Российские войска уничтожили личный состав ВСУ на границе с Курской областью. По позициям противника в Рыжевке ударили артиллеристы и дроноводы группировки «Север». В Краснопольском районе Сумской области украинские вооружённые формирования попытались наступать, но поставленные задачи выполнить не смогли. В итоге здесь продвигаются наши штурмовики.
За одни сутки киевские подразделения потеряли свыше 80 человек, а также американский бронеавтомобиль HMMWV и украинский «Козак», несколько внедорожников, миномёты и другую технику.
Харьковская область, 24 декабря.
В Харьковской области ВСУ выбиты из села Прилипка. Это Волчанское направление. Военкор Александр Коц обращает внимание, что оно расположено на берегу реки Северский Донец.
— Освобождение Прилипки создаёт предпосылки для захвата одной из четырёх переправ через Северский Донец на этом участке фронта. Вероятно, эти усилия служат цели снизить давление на Купянск со стороны противника, — отмечает Коц.
Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на украинскую разведку сообщает о наращивании российских войск на границе с Харьковской областью на участке Ивашки — Сотницкий Казачок.
— Отмечается значительное усиление давления на украинские позиции в данном районе. На данный момент украинское командование проводит ряд мероприятий по усилению оборонительных рубежей в Богодуховском районе Харьковской области, в том числе перебрасывая резервы из тыловых районов ближе к ЛБС, — пишет Марочко.
Днепропетровская область, 24 декабря.
Армия России освободила в Днепропетровской области Андреевку. Населённый пункт растянут на пять километров вдоль реки Гайчур. В Министерстве обороны отметили, что бойцы 29-й армии группировки войск «Восток» заняли важный район обороны противника и расширяют плацдарм для наступления. Военный блогер Юрий Подоляка также сообщает об успехах ВС РФ у Терноватого и Братского.
— Если мы создадим здесь устойчивый оперативно-тактический плацдарм с опорой на Терноватое, появляется хороший шанс на освобождение уже в результате зимней кампании большей части территории Запорожской области. Которая пока ещё находится под контролем киевского режима Зеленского, — считает Подоляка.
Андреевку в Днепропетровской области освобождали гвардейцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 24 декабря.
Украинский Генштаб признал потерю Северска. Произошло это с запозданием. Российские войска уже отодвигают противника в сторону Славянска и Краматорска. Бои идут за Свято-Покровское и Закотное.
Продолжается уничтожение окружённых подразделений ВСУ в Димитрове (Мирнограде). Также идёт зачистка Родинского. В Киеве признали, что их войска находятся в окружении. О проблемах на этом участке фронта заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Здесь украинское командование бросило своих боевиков. Сдавшийся в плен Сергей Ситенко заявил, что он получил ранение, но эвакуации не было.
— Когда уже пришли к нам солдаты Российской Федерации, они сказали, что мы в окружении. Тогда я решил сдаться, потому что, как я понял, мы были в окружении и нельзя было никак выйти. Постоянно дроны, постоянно обстрелы. И везде все проходы были закрыты, — сообщил военнопленный.
Запад признал нехватку денег у Киева.
Издание Politico считает, что конфликт на Украине закончится в 2026 году, но для Киева условия будут невыгодны. Авторы утверждают, что одной из причин для заключения мирного соглашения является отсутствие денег. Расчёт был на российские замороженные активы.
— По прогнозам Международного валютного фонда, из-за сокращения финансовой поддержки США дефицит бюджета Украины в ближайшие два года приблизится к 160 миллиардам долларов. Проще говоря, Украине потребуется гораздо более весомая европейская поддержка — а блоку её предоставить будет всё труднее, — говорится в публикации.
А деньги эти у Украины были, но, вероятно, их разворовали. Это дал понять президент США Дональд Трамп.
— Послушайте, мы больше не теряем деньги в этой войне. Знаете, Байден пожертвовал 350 миллиардов долларов, и кто знает, что с ними случилось? — заявил американский лидер.