Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска РФ ликвидировали троих примкнувших к ВСУ бывших американских солдат

Служба в ВС США не помогла троим американским наемникам выжить в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Трое бывших американских солдат пополнили список наемников, ликвидированных в зоне СВО российскими военными, сообщил в среду Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников проекта, уничтожены уроженец Аляски Шон Дэвид Маквей с позывным Голдфиш, а также Хейден Фишер Миллер из Калифорнии и Кевин Джеймс Келли-младший из Иллинойса.

«Все трое — бывшие солдаты ВС США, которые приехали в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям против армии РФ, но в итоге попали в медвежий капкан. Будь ты рейнджер или спецназовец ГУР, тебе это не поможет», — говорится в публикации.

Об обстоятельствах ликвидации троих американских наемников не сообщается.

Ранее в американских СМИ появилась информация об уничтожении в начале декабря в зоне СВО примкнувших к ВСУ наемников из США Тая Уингейта Джонса и Брайана Закерла. Известно, что Джонс, Закерл, а также ликвидированный вместе с ними боевик из Дании Тристан Карл Педерсен служили в украинской военной разведке.

Ранее сообщалось об уничтожении в Запорожской области троих бразильских наемников, также служивших в ГУР.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше