Трое бывших американских солдат пополнили список наемников, ликвидированных в зоне СВО российскими военными, сообщил в среду Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уничтожены уроженец Аляски Шон Дэвид Маквей с позывным Голдфиш, а также Хейден Фишер Миллер из Калифорнии и Кевин Джеймс Келли-младший из Иллинойса.
«Все трое — бывшие солдаты ВС США, которые приехали в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям против армии РФ, но в итоге попали в медвежий капкан. Будь ты рейнджер или спецназовец ГУР, тебе это не поможет», — говорится в публикации.
Об обстоятельствах ликвидации троих американских наемников не сообщается.
Ранее в американских СМИ появилась информация об уничтожении в начале декабря в зоне СВО примкнувших к ВСУ наемников из США Тая Уингейта Джонса и Брайана Закерла. Известно, что Джонс, Закерл, а также ликвидированный вместе с ними боевик из Дании Тристан Карл Педерсен служили в украинской военной разведке.
Ранее сообщалось об уничтожении в Запорожской области троих бразильских наемников, также служивших в ГУР.