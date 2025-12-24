Президенты Узбекистана и США поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками

«Состоялась телефонная беседа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Глава Узбекистана поздравил Президента США с наступающими новогодними праздниками, пожелав дружественному народу Америки мира, благополучия и процветания. В свою очередь Дональд Трамп передал лидеру и народу Узбекистана искренние приветствия и теплые поздравления от своего имени и от имени народа США, пожелав счастья, успехов и новых достижений в новом году», — говорится в сообщении.