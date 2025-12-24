Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США хотят захватить танкер Bella 1 после прибытия подкрепления: что происходит

Береговая охрана США ожидает подкрепления для захвата нефтяного танкера Bella 1.

Источник: Комсомольская правда

Береговая охрана США планирует захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия дополнительных сил для проведения операции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомлённый источник.

Как пишет агентство, судно, за которым американцы следят с воскресенья, уже отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны. В связи с этим для высадки и захвата могут быть задействованы специальные группы реагирования на угрозы морской безопасности, в том числе с возможной высадкой с вертолёта. Однако для этого береговая охрана ждёт подкрепления.

У побережья Венесуэлы находятся ещё как минимум два танкера, которые могут стать целями в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом морской блокады республики. Один из них стоит на якоре у венесуэльского порта Пунта-Кардон. Второй танкер находится в водах Карибского моря недалеко от порта Пуэрто-ла-Крус.

Отметим, что Трамп масла в огонь подливать не стесняется. Он допускает возможность войны с Венесуэлой и дает понять: практика перехвата венесуэльских танкеров будет продолжена. При этом президент США уходит от обсуждения последствий таких шагов. По его логике, венесуэльский лидер Николас Мадуро и так «прекрасно понимает, чего от него хотят в Белом доме».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше