США хотят захватить танкер Bella 1 после прибытия подкрепления: что происходит

Береговая охрана США планирует захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия дополнительных сил для проведения операции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и осведомлённый источник.
Как пишет агентство, судно, за которым американцы следят с воскресенья, уже отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны. В связи с этим для высадки и захвата могут быть задействованы специальные группы реагирования на угрозы морской безопасности, в том числе с возможной высадкой с вертолёта. Однако для этого береговая охрана ждёт подкрепления.
У побережья Венесуэлы находятся ещё как минимум два танкера, которые могут стать целями в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом морской блокады республики. Один из них стоит на якоре у венесуэльского порта Пунта-Кардон. Второй танкер находится в водах Карибского моря недалеко от порта Пуэрто-ла-Крус.
Отметим, что Трамп масла в огонь подливать не стесняется. Он допускает возможность войны с Венесуэлой и дает понять: практика перехвата венесуэльских танкеров будет продолжена. При этом президент США уходит от обсуждения последствий таких шагов. По его логике, венесуэльский лидер Николас Мадуро и так «прекрасно понимает, чего от него хотят в Белом доме».