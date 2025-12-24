США хотят захватить танкер Bella 1 после прибытия подкрепления: что происходит

Как пишет агентство, судно, за которым американцы следят с воскресенья, уже отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны. В связи с этим для высадки и захвата могут быть задействованы специальные группы реагирования на угрозы морской безопасности, в том числе с возможной высадкой с вертолёта. Однако для этого береговая охрана ждёт подкрепления.