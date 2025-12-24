Михаил Смирнов официально освобожден от должности врио председателя правительства Самарской области

"Убежден: причины моего увольнения предельно понятны каждому, кто наблюдает за реальным положением дел в нашем регионе. А такое наблюдение, к сожалению, в последнее время вызывает чувствами горечи, недоумения и стыда. И чем сильнее развивается управленческий кризис, тем более чужеродными элементами становятся те ценности, без которых не могу себя представить — порядок, здравый смысл и правда.