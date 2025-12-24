Ричмонд
Минометчики уничтожили катер с диверсантами ВСУ в Херсонской области

Уничтожение быстроходного катера ВСУ в дельте Днепра сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения российскими минометчиками в Херсонской области катера с украинскими диверсантами.

По информации военных Telegram-каналов, диверсионная группа противника, двигавшаяся на быстроходном катере, была выявлена российскими военными в дельте Днепра. Координаты цели были переданы минометному расчету береговой обороны российской группировки войск «Днепр».

«Наша основная задача — это не допустить высадки противника на островах в протоках Днепра. Накрываем огнем. Мы наводимся и наносим огневое поражение противнику», — рассказал командир расчета с позывным Дыня.

Сообщается, что минометчики уничтожили катер с украинскими диверсантами. Поражение цели подтверждено снятыми с беспилотника кадрами объективного контроля.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения FPV-дроном лодки с десантом ВСУ в окрестностях Херсона. Также сообщалось о поражении расчетом ударного беспилотника «Молния-2» пункта временной дислокации украинских боевиков, выявленного на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области.