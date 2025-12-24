Спецпосланник США: вопросы по Гренландии будут обсуждаться с ее жителями

«Я считаю, обсуждение должно вестись с самими жителями Гренландии — с гренландцами: чего они хотят, какие возможности им не были предоставлены, почему им не обеспечили должную безопасность? Мы не идем туда, чтобы попытаться кого-нибудь покорить и захватить чью-то страну», — сказал Лэндри в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, как он собирается выстраивать диалог с Данией, автономной территорией которой является остров.