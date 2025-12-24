Спецпосланник США: вопросы по Гренландии будут обсуждаться с ее жителями

США планируют обсуждать вопросы будущего сотрудничества с Гренландией с самими жителями острова, заявил спецпосланник Штатов по Гренландии Джефф Лэндри.
«Я считаю, обсуждение должно вестись с самими жителями Гренландии — с гренландцами: чего они хотят, какие возможности им не были предоставлены, почему им не обеспечили должную безопасность? Мы не идем туда, чтобы попытаться кого-нибудь покорить и захватить чью-то страну», — сказал Лэндри в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, как он собирается выстраивать диалог с Данией, автономной территорией которой является остров.
Президент США Дональд Трамп назначил Лэндри, являющегося губернатором штата Луизиана, спецпосланником страны по Гренландии на днях. По словам американского лидера, Штаты заинтересованы в острове не из-за ресурсов, а из-за национальной безопасности государства.
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал посла США Кена Хауэри для объяснений после назначения Лэндри. Министр также обратил внимание на его слова о намерении присоединить Гренландию к Соединенных Штатам, выразив возмущение.