«В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 метров», — докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».
Кроме того, в результате тяжелых боев 57-я омпбр ВСУ практически полностью утратила боеспособность. В связи с этим украинское командование решило задействовать 58-ю омпбр, однако ее укомплектованность оставляет желать лучшего.
Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки войск «Север» освободили Вильчу в Харьковской области. Информацию подтвердили в Минобороны страны.
