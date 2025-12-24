Ричмонд
«Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ и захватили пять опорников у Лимана

Группировка российских войск «Север» продолжает наступление в лесу западнее Лимана, где они захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе отражения атаки была полностью уничтожена вражеская штурмовая группа.

«В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 метров», — докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Кроме того, в результате тяжелых боев 57-я омпбр ВСУ практически полностью утратила боеспособность. В связи с этим украинское командование решило задействовать 58-ю омпбр, однако ее укомплектованность оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки войск «Север» освободили Вильчу в Харьковской области. Информацию подтвердили в Минобороны страны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.