Таможня ЕС разворачивает новогодние посылки из России, называя их «роскошью»

По информации издания, под ограничения попали даже обычные ёлочные украшения и подарки, которые европейские таможенники якобы называют «российской роскошью». В качестве примера приводится случай москвички, чья посылка с игрушкой в виде машинки несколько недель пролежала в Австрии, после чего была возвращена в Россию с маркировкой о запрете ввоза.
Также сообщается о новых сложностях в оформлении: теперь на все товары в посылке, включая шоколад и конфеты, требуются чеки или документы, подтверждающие, что их вывоз из России разрешён. При этом с отправителей взимают сборы от 18 евро, которые, конечно, не возвращают даже в случае отказа в пропуске посылки.
Ранее Life.ru сообщал, что в России собираются вернуть обязательную маркировку для товаров из Казахстана и Киргизии. Политологи считают, что после этого цены на какой-то период вырастут, но уже вскоре после ухода нелегальных поставщиков вернутся в норму.
