Пионер муниципальной реформы стал «Почетным гражданином Омской области»

Согласно сообщению Правительства Омской области, в минувший вторник, 23 декабря 2025 года, главе Любинского района Омской области Абаю Ракимжанову присвоено звание «Почетный гражданин Омской области».
Напомним, среди официально закрепленных оснований для присвоения такого звания фигурируют в том числе «личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей области, а также по сохранению исторического и культурного наследия области» и «авторитет лица у жителей Омской области, обретенный длительной и плодотворной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися конкретными и полезными результатами для Омской области». В данном случае оглашена формулировка: «За плодотворную деятельность в развитии Любинского района и обретенный авторитет у жителей Омской области».
Стоит отметить, что Любинский район под руководством Ракимжанова фактически стал «пионером» реализации муниципальной реформы: именно в этом муниципальном образовании первым зарегистрировали в качестве юридического лица совет района, процедура проведена еще 24 января 2025 года. Напомним, во главе района Ракимжанов пребывает свыше 15 лет, с марта 2010 года.
Ракимжанов является не первым «Почетным гражданином Омской области» среди глав районов области. Так, в сентябре 2023 года оно присвоено Василию Киселеву, на тот момент возглавлявшему Крутинский район Омской области; в конце 2024 года к числу обладателей звания присоединился глава Тюкалинского района Омской области Иван Куцевич.