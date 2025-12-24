Пионер муниципальной реформы стал «Почетным гражданином Омской области»

Напомним, среди официально закрепленных оснований для присвоения такого звания фигурируют в том числе «личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей области, а также по сохранению исторического и культурного наследия области» и «авторитет лица у жителей Омской области, обретенный длительной и плодотворной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися конкретными и полезными результатами для Омской области». В данном случае оглашена формулировка: «За плодотворную деятельность в развитии Любинского района и обретенный авторитет у жителей Омской области».