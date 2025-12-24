Медведев раскрыл, что Запад был причастен к формированию националистического движения на Украине.
Между современным украинским руководством и националистическим движением идеолога Степана Бандеры, которое было поддержано Западом, есть прямая связь. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня», — написал Дмитрий Медведев в статье для журнала «Родина», посвященной роли западных стран, в частности Великобритании и США, в поддержке украинского национализма после Второй мировой войны.
Медведев пишет, что в 1940—1950-е годы британские спецслужбы активно привлекали на свою сторону украинских националистов, в том числе тех, кто сотрудничал с нацистами, способствуя укреплению террористической сущности этого движения. Также, по его утверждению, в 1951 году американцы обратились к Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской и запрещена на ее территории) с планами заброски 200 её членов на территорию СССР для диверсий в случае войны.