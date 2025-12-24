Медведев пишет, что в 1940—1950-е годы британские спецслужбы активно привлекали на свою сторону украинских националистов, в том числе тех, кто сотрудничал с нацистами, способствуя укреплению террористической сущности этого движения. Также, по его утверждению, в 1951 году американцы обратились к Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской и запрещена на ее территории) с планами заброски 200 её членов на территорию СССР для диверсий в случае войны.