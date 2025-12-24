Невидимы для радаров под льдами: на Западе признали мировое лидерство российского подводного флота

Подводные силы Военно-морского флота России сохраняют статус ведущих в мире. К такому выводу пришли эксперты издания Military Watch Magazine.
На сегодняшний день Россия — единственная страна, которая одновременно серийно строит два класса стратегических атомных подводных лодок. Помимо известных ракетоносцев проекта «Борей», в строй также входят субмарины типа «Хабаровск».
Авторы напоминают, что президент Владимир Путин заявил, что флот подводных крейсеров «Борей» даст России явное преимущество в гипотетическом ядерном противостоянии. Президент подчеркнул их уникальные возможности в том, что эти лодки способны патрулировать подо льдами Арктики, оставаясь невидимыми для средств обнаружения противника.
Корабли проекта «Борей» изначально создавались с расчётом на эффективные действия в суровом арктическом регионе. По оценкам специалистов, их перспективные преемники унаследуют и усилят эту тенденцию.
Прежде на Западе забили тревогу из-за российских атомных подводных лодок «Ясень-М», назвав их серьёзной угрозой для лучших кораблей НАТО.