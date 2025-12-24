Невидимы для радаров под льдами: на Западе признали мировое лидерство российского подводного флота

Авторы напоминают, что президент Владимир Путин заявил, что флот подводных крейсеров «Борей» даст России явное преимущество в гипотетическом ядерном противостоянии. Президент подчеркнул их уникальные возможности в том, что эти лодки способны патрулировать подо льдами Арктики, оставаясь невидимыми для средств обнаружения противника.