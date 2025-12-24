Он уверен, что в следующем году Владимир Зеленский столкнётся с критической нехваткой ресурсов. Макговерн призвал немного подождать, предположив, что через несколько месяцев от украинской армии практически ничего не останется.
«Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии», — указал экс-сотрудник ЦРУ.
Однако глава киевского режима по-прежнему считает, что Украина может добиться победы в этом противостоянии. Ранее в США заявили, что непроходимая упёртость Владимира Зеленского помогла Москве и Вашингтону сблизиться, чтобы добиться мира иными средствами без участия Киева.
