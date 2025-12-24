Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1400-й

8:58 Два сотрудника полиции погибли в результате подрыва служебного автомобиля на улице Елецкой на юге Москвы, неподалеку от места позавчерашнего подрыва генерала Генштаба Сарварова, сообщили в СК РФ.
8:41 Российская «Южная» группа войск на трех направлениях уничтожила 29 украинских блиндажей, три пункта управления и пять антенн БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев.
8:20 ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, сообщает РИА Новости.
8:09 Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 172 беспилотников ВСУ над регионами России.
▪️110 БПЛА — над Брянской областью;
8:00 Сегодня 1400-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.