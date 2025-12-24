Ричмонд
Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1400-й

Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских БПЛА — из них 110 над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание. Росавиация ввела временные ограничения во Внуково. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии с Липцовского на Купянское направление, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:58 Два сотрудника полиции погибли в результате подрыва служебного автомобиля на улице Елецкой на юге Москвы, неподалеку от места позавчерашнего подрыва генерала Генштаба Сарварова, сообщили в СК РФ.

8:41 Российская «Южная» группа войск на трех направлениях уничтожила 29 украинских блиндажей, три пункта управления и пять антенн БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев.

8:20 ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, сообщает РИА Новости.

8:09 Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили 172 беспилотников ВСУ над регионами России.

▪️110 БПЛА — над Брянской областью;

▪️20 — над Белгородской;
▪️14 — над Калужской;
▪️12 — над Тульской;
▪️6 — над Орловской;
▪️4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших в сторону столицы;
▪️3 — над Липецкой областью;
▪️по 1 — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

8:00 Сегодня 1400-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

