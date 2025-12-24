Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллерия разнесла пункт дислокации ВСУ в Херсоне

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в Херсоне сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Снятые с беспилотника кадры уничтожения места скопления украинских боевиков на территории Херсона опубликовал Telegram-канал российской группировки войск «Днепр».

Сообщается, что удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ, который, судя по опубликованному видео, был выявлен в одном из многоэтажных зданий, нанесла артиллерия.

«Артиллеристы 98 гв. вдд ВДВ (98-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия — прим. ред.) из состава ГрВ “Днепр” уничтожили ПВД ВСУ во временно оккупированном Херсоне», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими минометчиками в Херсонской области катера с украинскими диверсантами, который был выявлен в дельте Днепра. Также сообщалось о поражении ударными беспилотниками лодки с десантом противника в окрестностях Херсона и места скопления украинских боевиков, обнаруженного на правом берегу Днепра на каховском направлении.