Артиллерия разнесла пункт дислокации ВСУ в Херсоне

Снятые с беспилотника кадры уничтожения места скопления украинских боевиков на территории Херсона опубликовал Telegram-канал российской группировки войск «Днепр».
Сообщается, что удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ, который, судя по опубликованному видео, был выявлен в одном из многоэтажных зданий, нанесла артиллерия.
«Артиллеристы 98 гв. вдд ВДВ (98-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия — прим. ред.) из состава ГрВ “Днепр” уничтожили ПВД ВСУ во временно оккупированном Херсоне», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения российскими минометчиками в Херсонской области катера с украинскими диверсантами, который был выявлен в дельте Днепра. Также сообщалось о поражении ударными беспилотниками лодки с десантом противника в окрестностях Херсона и места скопления украинских боевиков, обнаруженного на правом берегу Днепра на каховском направлении.