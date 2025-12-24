Лукашенко обратился к Алиеву, сказав о стратегическом партнерстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба президента.
Так, 24 декабря белорусский лидер направил поздравления с днем рождения своему азербайджанскому коллеге.
Лукашенко с уверенностью сказал о том, что свое 64-летие Алиев встречает с особым настроением.
— Благодаря вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей, — подчеркнул он.
Также глава Беларуси обратил внимание на то, что Минск придает особое значение отношениям стратегического партнерства с Баку. И указал на поступательное развитие белорусско-азербайджанского сотрудничества в разных сферах.
— Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях, — заключил белорусский президент.
