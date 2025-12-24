Путин поздравил Алиева с днем рождения

В телеграме подчеркивается, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на многолетние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Владимир Путин выразил уверенность, что и впредь двустороннее взаимодействие будет развиваться в духе стратегического партнерства и союзнических связей, что в полной мере отвечает интересам народов двух стран. В заключении российский лидер пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, личного благополучия и дальнейших успехов, а также попросил передать сердечные приветы членам его семьи.