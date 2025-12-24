Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин написал телеграму Алиеву по случаю праздника.
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. В обращении отмечается, что под руководством азербайджанского лидера республика достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения», — написал Путин в телеграме. Текст опубликован на сайте Кремля.
В телеграме подчеркивается, что отношения между Россией и Азербайджаном опираются на многолетние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Владимир Путин выразил уверенность, что и впредь двустороннее взаимодействие будет развиваться в духе стратегического партнерства и союзнических связей, что в полной мере отвечает интересам народов двух стран. В заключении российский лидер пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, личного благополучия и дальнейших успехов, а также попросил передать сердечные приветы членам его семьи.
Ранее, 6 декабря, Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Садыра Жапарова. В телеграме он подчеркнул его вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества с РФ. Также он напомнил об участии в саммите ОДКБ, по итогам которого были подписаны восемь документов об углублении двустороннего сотрудничества.