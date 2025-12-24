20 миллиардов рублей в долг: тюменское правительство просит банки о займах

Кредиты нужны для покрытия дефицита бюджета.
Правительство Тюменской области открыло аукционы на услуги по предоставлению банковских кредитов. По 20 контрактам власти хотят получить в долг в общей сложности 20 миллиардов рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Оказание услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Тюменской области. Объем кредитной линии — миллиард рублей. Процентная ставка — плавающая», — говорится в документации одного из аукционов.
Всего на госзакупках сейчас размещено 20 таких тендеров, каждый на миллиард. Погасить их власти намереваются в течение года.
Как ранее писало URA.RU, госдолг региона по состоянию на 1 декабря составлял рекордную сумму — 29,6 миллиардов рублей. Кредиты от банков уже составляют более половины — 16,2 млрд.