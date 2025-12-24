20 миллиардов рублей в долг: тюменское правительство просит банки о займах

Правительство Тюменской области открыло аукционы на услуги по предоставлению банковских кредитов. По 20 контрактам власти хотят получить в долг в общей сложности 20 миллиардов рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета. Информация представлена на сайте госзакупок.