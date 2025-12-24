Ричмонд
20 миллиардов рублей в долг: тюменское правительство просит банки о займах

Правительство Тюменской области открыло аукционы на услуги по предоставлению банковских кредитов. По 20 контрактам власти хотят получить в долг в общей сложности 20 миллиардов рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета. Информация представлена на сайте госзакупок.

Кредиты нужны для покрытия дефицита бюджета.

Правительство Тюменской области открыло аукционы на услуги по предоставлению банковских кредитов. По 20 контрактам власти хотят получить в долг в общей сложности 20 миллиардов рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Тюменской области. Объем кредитной линии — миллиард рублей. Процентная ставка — плавающая», — говорится в документации одного из аукционов.

Всего на госзакупках сейчас размещено 20 таких тендеров, каждый на миллиард. Погасить их власти намереваются в течение года.

Как ранее писало URA.RU, госдолг региона по состоянию на 1 декабря составлял рекордную сумму — 29,6 миллиардов рублей. Кредиты от банков уже составляют более половины — 16,2 млрд.