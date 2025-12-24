«Почему бы не обменяться санкциями?»: Дмитриев сделал фон дер Ляйен интересное предложение

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 23 декабря, сообщил о запрете на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензуры американских платформ и спикеров. Подробности о конкретных лицах не разглашаются. Дмитриев пошутил, что под ограничительные меры могла попасть председатель фон дер Ляйен.