Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением «обменяться» санкционными ограничениями.
Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 23 декабря, сообщил о запрете на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензуры американских платформ и спикеров. Подробности о конкретных лицах не разглашаются. Дмитриев пошутил, что под ограничительные меры могла попасть председатель фон дер Ляйен.
«Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — написал глава РФПИ в социальной сети X.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкции тренировкой России, которые делают страну сильнее. Парламентарий высоко оценил эффективность политики президента РФ Владимира Путина в условиях ограничительных мер.