Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая

США становятся все уязвимее перед Китаем, который находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», считает Пентагон. КНР все чаще получает возможность изменять мировой порядок, сказано в докладе.

Источник: Reuters

Китайская армия находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», что делает США «все более уязвимыми», сообщает Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях китайских вооруженных сил. Он опубликован по поручению конгресса впервые за второй срок Дональда Трампа.

В частности, в документе отмечается, что КНР и Россия продолжают углублять стратегическое партнерство для противодействия Соединенным Штатам.

Кроме того, в докладе упоминается наличие у Китая «большого и постоянно растущего арсенала» — ядерного, морского, обычного дальнобойного, кибер- и космического оружия, что может «напрямую угрожать безопасности Америки».

Несмотря на замедление производства (к 2024-му чуть более 600 боеголовок), китайская армия продолжает масштабную «ядерную экспансию» и по-прежнему стремится к тому, чтобы к 2030 году получить более 1 тыс. ядерных боеголовок, считает Пентагон. По мнению ведомства, страна, вероятно, разместила также более ста межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в трех шахтах на севере страны.

КНР рассчитывает начать войну против Тайваня и одержать победу к концу 2027 года, утверждается в докладе. По мнению Минобороны, Пекин разрабатывает несколько военных вариантов, чтобы «принудительно присоединить Тайвань», от десантной операции до морской блокады.

В предпоследнем издании доклада, опубликованном еще при администрации президента США Джо Байдена в декабре 2024 года, было предупреждение, что Китай — единственный конкурент США с «намерением и все возрастающей возможностью изменить международный порядок», напоминает Вloomberg. В нем также подчеркивалась важность противостояния вызову со стороны «все более боеспособной армии» Китая.

В новом же издании кроме «решающей победы» над Тайванем целями Пекина названы «стратегический противовес» США и «стратегическое сдерживание и контроль» над другими странами региона.

Аналитики Breaking Defense в ноябре писали, что из-за истощенной морской логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел». Модернизацию и расширение ядерного потенциала Пекина эксперты объяснили стремлением реагировать на рост военного потенциала США, включая противоракетную оборону и высокоточное оружие, а также учитывать нарастающие противоречия с западными странами по вопросам прав человека, демократии и международных норм.

Пекин охарактеризовал сообщения о наращивании военного потенциала как попытки «очернить Китай и умышленно ввести международное сообщество в заблуждение».

