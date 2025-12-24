Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая

Аналитики Breaking Defense в ноябре писали, что из-за истощенной морской логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел». Модернизацию и расширение ядерного потенциала Пекина эксперты объяснили стремлением реагировать на рост военного потенциала США, включая противоракетную оборону и высокоточное оружие, а также учитывать нарастающие противоречия с западными странами по вопросам прав человека, демократии и международных норм.