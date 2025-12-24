В свердловском городе отправили в отставку спикер думы, которого скрутили прямо на заседании

Анатолия Худякова отправили в оставку в связи с утратой доверия.
В Красноуфимске (Свердловская область) в связи с утратой доверия в отставку отправлен спикер думы Анатолий Худяков, которого в марте скрутили прямо на заседании. По данным прокуратуры Свердловской области, он, являясь индивидуальным предпринимателем, согласовал и пролоббировал проект установки остановок, что привело к заключению контрактов без конкурсных процедур.
«Председатель выборного органа, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, согласовал с администрацией городского округа Красноуфимск проект остановочных комплексов, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки», — сообщили в ведомстве. Несмотря на личную заинтересованность, Худяков участвовал в голосованиях по выделению средств на общую сумму 4,5 млн рублей.
По данным ведомства, муниципальное казенное учреждение в 2024 и 2025 годах заключило с Худяковым как индивидуальным предпринимателем договоры на поставку остановочных комплексов. Закупки провели без конкурсных процедур, путем искусственного дробления контрактов, что позволило не выводить их на торги. Эти действия прокуратура расценила как нарушение порядка определения поставщика и внесла в адрес муниципалитета представление.
После этого контракты на поставку остановочных комплексов оформлялись уже на аффилированных с председателем думы лиц. Через подконтрольные структуры он получил бюджетные средства, фактически оставаясь выгодоприобретателем поставок.
«В связи с изложенным прокуратура в Думу городского округа Красноуфимск внесла представление с требованием об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения решением представительного органа полномочия председателя Думы городского округа досрочно прекращены в связи с утратой доверия», — поделились в ведомстве.
О задержании Худякова стало известно весной. Силовики скрутили его прямо во время заседания одной из комиссий. Предварительно, ему могут вменять мошенничество. Пост спикера думы он занял в 2021-м, а до этого трудился в ГАИ.
По предварительным данным, Худякова якобы мог фиктивно трудоустроить на работу бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев. Ради спикера в мэрии специально ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам.