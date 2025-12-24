В свердловском городе отправили в отставку спикер думы, которого скрутили прямо на заседании

По данным ведомства, муниципальное казенное учреждение в 2024 и 2025 годах заключило с Худяковым как индивидуальным предпринимателем договоры на поставку остановочных комплексов. Закупки провели без конкурсных процедур, путем искусственного дробления контрактов, что позволило не выводить их на торги. Эти действия прокуратура расценила как нарушение порядка определения поставщика и внесла в адрес муниципалитета представление.