Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

В своем послании российский лидер подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился серьезных успехов в социальной и экономической областях. А теперь страна продолжает последовательно укреплять собственные позиции в мире. В то же время, Баку успешно поддерживает доверительные, взаимоуважительные отношения с Москвой.