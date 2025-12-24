Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
В своем послании российский лидер подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился серьезных успехов в социальной и экономической областях. А теперь страна продолжает последовательно укреплять собственные позиции в мире. В то же время, Баку успешно поддерживает доверительные, взаимоуважительные отношения с Москвой.
«Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов», — подчеркнул Путин.
В конце телеграммы президент РФ оставил послание лично Алиеву. Он пожелал ему крепкого здоровья, а также дальнейших успехов в работе.
«Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», — говорится в телеграмме.
Несколько дней назад президент РФ также обратился к сотрудникам энергетической отрасли России. Он поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул серьезный вклад специалистов в развитие страны.