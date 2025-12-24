Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время может полностью лишиться возможности продолжать конфликт с Россией. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала.
«Думаю, что в следующем году у Зеленского не будет средств. Оружие у него будет, но армии — нет. Так что нам надо немного подождать», — прогнозирует эксперт.
По словам Макговерна, уже через несколько месяцев от ВСУ ничего не останется.
Ранее издание Sohu писало, что заявление Зеленского о неспособности Киева содержать 800-тысячную армию после завершения конфликта указывает на финансовый крах Украины.
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук накануне заявлял, что предоставленный ЕС кредит не поможет Киеву изменить текущую ситуацию.