Макговерн: Зеленский скоро полностью утратит возможность противостоять РФ

Экс-налитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что украинскую армию ждёт полный крах в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время может полностью лишиться возможности продолжать конфликт с Россией. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала.

«Думаю, что в следующем году у Зеленского не будет средств. Оружие у него будет, но армии — нет. Так что нам надо немного подождать», — прогнозирует эксперт.

По словам Макговерна, уже через несколько месяцев от ВСУ ничего не останется.

Ранее издание Sohu писало, что заявление Зеленского о неспособности Киева содержать 800-тысячную армию после завершения конфликта указывает на финансовый крах Украины.

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук накануне заявлял, что предоставленный ЕС кредит не поможет Киеву изменить текущую ситуацию.

