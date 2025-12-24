Ричмонд
Дрон уничтожил офицеров СБУ и ГУР, атаковав машину под Константиновкой

Поражение автомобиля с украинскими офицерами сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения машины с представителями руководства подразделений украинской военной разведки и СБУ под Константиновкой опубликовал в среду Telegram-канал Центра «Рубикон».

В публикации уточняется, что российский FPV-дрон атаковал автомобиль с офицерами противника в районе Константиновки в минувший понедельник.

Сообщается о ликвидации в результате удара заместителя начальника второго управления ГУР, имевшего воинское звание подполковника. Также был уничтожен полковник, который временно исполнял обязанности руководителя отдела оперативного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«ВСУшник, сидевший за рулем, в слезном состоянии заснял объективный контроль попадания», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об уничтожении российскими FPV-дронами на красноармейском направлении колонны натовской техники отдельного штурмового полка «Скала» в ДНР. Также сообщалось о потере противником в результате столкновения с беспилотником вертолета Ми-24, с пилотом Александром Шеметом, имеющим звание Героя Украины.

