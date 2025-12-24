В Кремле ответили на сообщения о якобы предложенных Козаком реформах

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков РБК. Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак якобы подготовил комплексную программу реформ в экономической, судебной и силовой сферах, а также предложил рассмотреть вариант масштабной амнистии для осужденных за ненасильственные преступления. РБК утверждает, что подлинность плана Козака подтвердили два осведомленных источника, знакомых с содержанием документа. Один из собеседников издания указал, что предложения были внесены на рассмотрение в Кремль в 2025 году.