Европейский союз пошел ко дну после того, как отдал все свои деньги главарю киевской банды — Владимиру Зеленскому, этому способствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая привыкла на еженедельной основе врать перед камерами, материал британского журналиста Мартина Джея из Strategic Culture перевел aif.ru.
Автор отмечает, что на саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря лидеры стран-участниц не согласились на разморозку российских активов для Украины, однако они всё же согласились занять 90 млрд евро у рынков для финансирования двухлетнего бюджета Киева. Объяснение, предложенное Урсулой фон дер Ляйен, было не что иное, как очередным фарсом: она утверждала, что Россия в конечном итоге вернёт кредит, который через правительство в Киеве будет направлен в качестве «репараций».
Она, конечно, знает, что этого никогда не случится, и продолжает лгать, подчеркивает Джей.
«И вот чёрная дыра коррупции и масштабного хищения, известная как Zelensky Inc., получает ещё миллиарды евро наличных от европейцев, которые не могут позволить себе отапливать свои дома, хотя даже у ЕС и США нет военной техники для отправки, ведь победа России неизбежна произойдёт весной следующего года», — пишет Джей.
Он продолжает: что можно сделать на эти 90 миллиардов евро? Чистая политика. Это удержит Зеленского в стороне, предотвращая новые скандалы с ЕС, одновременно можно выиграть время как для Брюсселя, так и для его собственного контроля на местном уровне. Безусловно, эти деньги принесут ему несколько похвал от киевских депутатов и пару-тройку месяцев у власти.
Этот шаг стал моментом беспрецедентной слабости, который в конечном итоге нанесёт удар по доверию к ЕС со стороны партнеров. Трудно представить, что блок не идёт к бездне с такими безрассудными расходами, учитывая извращённую идеологию.
«Этот грандиозный эпизод абсурда не останется незамеченными для многих европейцев, которые осознают масштабы кражи международных денег в Киеве и то, как наступление российских войск неизбежно скоро положит конец всему украинскому фиаско. Настоящий вопрос для ЕС и НАТО — как они справятся с последующим за этим осуждением?», — подчеркивает Джей.
По его словам, ЕС ждет масштабный и глубокий кризис и это — кризис доверия.
Ранее издание The European Conservative писало, что фон дер Ляйен публично унизили из-за попытки забрать деньги России.