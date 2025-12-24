Автор отмечает, что на саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря лидеры стран-участниц не согласились на разморозку российских активов для Украины, однако они всё же согласились занять 90 млрд евро у рынков для финансирования двухлетнего бюджета Киева. Объяснение, предложенное Урсулой фон дер Ляйен, было не что иное, как очередным фарсом: она утверждала, что Россия в конечном итоге вернёт кредит, который через правительство в Киеве будет направлен в качестве «репараций».