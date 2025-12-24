Ричмонд
Путин назвал «боевой» и результативной работу Госдумы в осеннюю сессию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная дума в осеннюю сессию работала в «боевом режиме» и весьма результативно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сессия закончилась. И вас, и всех депутатов Государственной думы хочу поблагодарить за совместную работу, она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», — сказал российский лидер.