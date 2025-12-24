Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали данные о проекте реформ Козака

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможных реформах, которые якобы готовил бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста.

Источник: Life.ru

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков РБК.

На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что до своего ухода в сентябре 2025 года Дмитрий Козак по поручению президента РФ Владимира Путина работал над пакетом предложений по улучшению инвестиционного климата. Информация о содержании возможных реформ и степень их проработки не получили официального подтверждения.

Напомним, что 18 сентября в администрации президента подтвердили, что Дмитрий Козак покинул пост заместителя руководителя. До этого в руководстве АП не было кадровых изменений на протяжении полутора лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сообщил, что не знает о дальнейших рабочих плана Козака.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше