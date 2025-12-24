В Кремле прокомментировали данные о проекте реформ Козака

Напомним, что 18 сентября в администрации президента подтвердили, что Дмитрий Козак покинул пост заместителя руководителя. До этого в руководстве АП не было кадровых изменений на протяжении полутора лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сообщил, что не знает о дальнейших рабочих плана Козака.