В Кремле прокомментировали данные о проекте реформ Козака

«Не располагаю такой информацией», — сказал Песков РБК.
На прошлой неделе издание The New York Times сообщило, что до своего ухода в сентябре 2025 года Дмитрий Козак по поручению президента РФ Владимира Путина работал над пакетом предложений по улучшению инвестиционного климата. Информация о содержании возможных реформ и степень их проработки не получили официального подтверждения.
Напомним, что 18 сентября в администрации президента подтвердили, что Дмитрий Козак покинул пост заместителя руководителя. До этого в руководстве АП не было кадровых изменений на протяжении полутора лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сообщил, что не знает о дальнейших рабочих плана Козака.
