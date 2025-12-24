В сети появилось видео с поздравлениями европейских лидеров для Марии Захаровой

Захарова получила креативное поздравление от Симоньян.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян креативно поздравила официального представителя МИД России Марию Захарову с днем рождения. В своих соцсетях она опубликовала видео, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ), на котором праздничную речь говорят лидеры Европы.
«Дорогая Маша, можно долго говорить про твои достоинства — остроумие, красноречие, чувство юмора, дипломатию и пассионарность, — но пусть это сделают твои зарубежные визави», — подписала Симоньян публикацию в telegram-канале. Сгенерированные ИИ европейские политик на видео исполнили песню в честь дня рождения официального представителя МИД РФ.
Ранее в эфире радио Sputnik Симоньян уже поздравила Марию Захарову с 50-летием, назвав ее «настоящим другом» и поблагодарив за помощь своей семье в наиболее тяжелый для них год. Она также отметила готовность официального представителя МИД откликаться на просьбы в любое время и напоминала о ее дипломатической и творческой деятельности.