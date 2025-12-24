В сети появилось видео с поздравлениями европейских лидеров для Марии Захаровой

Ранее в эфире радио Sputnik Симоньян уже поздравила Марию Захарову с 50-летием, назвав ее «настоящим другом» и поблагодарив за помощь своей семье в наиболее тяжелый для них год. Она также отметила готовность официального представителя МИД откликаться на просьбы в любое время и напоминала о ее дипломатической и творческой деятельности.