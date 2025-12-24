Песков прокомментировал сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком

В Кремле прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о реформах, которые якобы предлагал экс-заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией.
Отвечая на запрос РБК об оценке и содержании этих возможных предложений, Песков ограничился краткой формулировкой.
«Не располагаю такой информацией», — указал он.
Напомним, президент России Владимир Путин 18 сентября принял отставку Дмитрия Козака. Как писал KP.RU, Песков уточнил, что официальное оформление заявления произошло с формулировкой «по собственному желанию», и подчеркнул, что данный шаг был инициативой самого Козака.
С приходом к власти Путина, Козак начал свою карьеру в его администрации сначала как заместитель руководителя, а затем и как первый заместитель. Через четыре года он перешел в правительство.