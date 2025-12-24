Ричмонд
Путин назвал работу Госдумы «боевой»

Президент России Владимир Путин назвал работу Госдумы в ходе завершившейся осенней сессии «боевой» и весьма результативной. Об этом он заявил на встрече с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, которая накануне вечером состоялась в Кремле.

Путин поздравил депутатов с завершением осенней сессии.

Глава государства поздравил депутатов с завершением осенней сессии и поблагодарил их за совместную работу. По его словам, парламенту удалось продемонстрировать высокую интенсивность законотворческой деятельности и своевременно реагировать на стоящие перед страной задачи. 23 декабря Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.