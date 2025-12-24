Путин назвал работу Госдумы «боевой»

Президент России Владимир Путин назвал работу Госдумы в ходе завершившейся осенней сессии «боевой» и весьма результативной. Об этом он заявил на встрече с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, которая накануне вечером состоялась в Кремле.