SANA раскрыло содержание переговоров Путина и глав МИД и Минобороны Сирии

МИД Сирии сообщил о прибытии министров в Москву накануне. В сирийскую делегацию вошли также представители Главного управления разведки арабской республики. Утром 24 декабря с делегацией Сирии встретился глава МИД России Сергей Лавров. «Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия», — сказал он в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.