SANA раскрыло содержание переговоров Путина и глав МИД и Минобороны Сирии

Министры прибыли в Москву 23 декабря. На переговорах обсуждалось в первую очередь военно-техническое сотрудничество, но стороны затронули также мировую политику и экономику.

Источник: Пресс-служба Президента России

Главы МИД и Минобороны Сирии в правительстве переходного периода Асаад аш-Шейбани и Мурхаф Абу Касра провели переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает SANA.

МИД Сирии сообщил о прибытии министров в Москву накануне. В сирийскую делегацию вошли также представители Главного управления разведки арабской республики. Утром 24 декабря с делегацией Сирии встретился глава МИД России Сергей Лавров. «Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия», — сказал он в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.

По сведениям SANA, на встрече с Путиным главы МИД и Минобороны обсудили пути развития двустороннего военно-технического партнерства — на этом был сделан особый акцент.

Обсуждения были направлены на потенциальное укрепление обороноспособности армии Сирии, передает SANA. Также речь шла о том, как не отстать с современными разработками в военной промышленности.

Дискуссия была сосредоточена на модернизации военной техники, передаче технического опыта, а также расширении сотрудничества в исследованиях и разработках.

Также обсуждались вопросы политического и экономического характера. В частности, стороны обменялись мнениями о событиях в мире и регионе и подчеркнули важность продолжения координации действий между Дамаском и Москвой в политике и дипломатии на международных площадках. Также была подтверждена необходимость соблюдать международное право. И Россия, и Сирия отвергли любые формы вмешательства во внутренние дела государств извне.

Что касается экономики, на встрече обсуждались перспективы расширения экономического и торгового сотрудничества, в том числе поддержки проектов восстановления, развития инфраструктуры и стимулирования инвестиций в Сирию. Также стороны затронули вопросы наращивания товарооборота и другие аспекты.

Путин со своей стороны, как сообщает SANA, подтвердил поддержку Россией Сирии. Он отметил важность сохранения единства, территориальной целостности и суверенитета арабской республики, а также отверг любые шаги, направленные на раздел страны или подрыв ее независимости.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
