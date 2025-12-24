Боуз указал на продажность Зеленского после его заявления о Рождестве

Ранее Зеленский заявил, что украинское общество легко восприняло переход на празднование Рождества 25 декабря по западному образцу. Он считает, что другие праздничные даты на Украине также можно изменить. По словам Зеленского, он поручил спикера Рады Руслана Стефанчука подготовить предложения по определению «новых и логических подходов к праздничным и особым дням украинского календаря».