Боуз указал на продажность Зеленского после его заявления о Рождестве

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за его заявление о переносе даты празднования Рождества, назвав это примером коммерциализации священных традиций.
«На Украине Зеленского продаётся всё, даже самые священные дни», — написал Боуз в социальной сети X* в ответ на обращение украинского лидера.
Ранее Зеленский заявил, что украинское общество легко восприняло переход на празднование Рождества 25 декабря по западному образцу. Он считает, что другие праздничные даты на Украине также можно изменить. По словам Зеленского, он поручил спикера Рады Руслана Стефанчука подготовить предложения по определению «новых и логических подходов к праздничным и особым дням украинского календаря».
Накануне стало известно, что на Украине из-за военного положения были отменены выходные на Рождество и Новый год.
