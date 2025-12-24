Ричмонд
Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной

Президент России Владимир Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию, отметив её боевой характер и высокую результативность.

Президент России Владимир Путин назвал работу Государственной думы в осеннюю сессию боевой и весьма результативной.

Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась накануне вечером. Путин поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил её эффективность.

«Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», — сказал президент.

Ранее в Кремле сообщили, что в среду, 24 декабря, Владимир Путин проведёт церемонию вручения государственных наград. Мероприятие состоится в Екатерининском зале Московского Кремля. Ордена, медали и почётные звания будут вручены деятелям искусства, науки, образования, спорта, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.