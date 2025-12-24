Ричмонд
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы в осеннюю сессию

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным обсудил итоги осенней парламентской сессии.

Президент России Владимир Путин накануне вечером провёл встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, в ходе которой обсудил работу парламента в осеннюю сессию.

Встреча состоялась в Кремле. Накануне Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.

В ходе разговора глава государства дал оценку деятельности депутатов, поблагодарив их за совместную работу. «Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», — отметил Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что правительство и Центральный банк России предпринимают все необходимые меры для снижения инфляции, а нижняя палата парламента поддерживает такие действия. По его словам, в 2025 году уровень инфляции ожидается на уровне около 5,7%, тогда как в прошлом году он составлял 9,5%. «Есть разница. И эта разница обнадеживает. Такие действия мы с вами поддерживаем», — сказал Володин во время пленарного заседания.

