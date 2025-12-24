Российские подразделения уничтожили в течение суток до двух взводов украинских боевиков в ходе продвижения на территории запорожского города Гуляйполя, сообщил Telegram-канал «Воин DV».
«Штурмовики-дальневосточники продолжают продвижение в н.п. Гуляйполе, за сутки взяв под контроль до 5 кв. км и уничтожив до двух взводов живой силы противника», — говорится в публикации.
Сообщается также о пресечении российскими военными за сутки девяти попыток контратак противника на гуляйпольском направлении, в результате которых ВСУ потеряли также до двух взводов боевиков и две бронемашины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими РСЗО «Град» опорных пунктов ВСУ в районе Гуляйполя. По информации оборонного ведомства, нанесение удара привело к нарушению системы обороны противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских штурмовиков на данном участке линии боевого соприкосновения.
Также были опубликованы кадры поражения позиций ВСУ под Гуляйполем тяжелыми огнеметными системами.