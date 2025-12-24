Суд отклонил жалобу на изъятие имущества экс-мэра Владивостока

Николаев был главой Владивостока в 2004—2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.