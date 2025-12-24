Суд отклонил жалобу на изъятие имущества экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Приморский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на решение нижестоящей инстанции по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, с которых взыскали свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
«Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила решение Ленинского районного суда Владивостока без изменения», — сказала Оленева.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В суде РИА Новости сообщали, что Генпрокуратурой «выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти». РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
В октябре Ленинский районный суд Владивостока по второму иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Николаев был главой Владивостока в 2004—2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.