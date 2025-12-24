Ричмонд
Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответсвующий указ в среду, 24 декабря, опубликовали на сайте Кремля.

— За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича председателя Верховного суда Российской Федерации, — добавили в документе.

Совет Федерации назначил Краснова на должность председателя ВС России 24 сентября. Он будет работать на посту шесть лет по предложению российского лидера Путина.

Ранее Краснов утверждал, что смертную казнь в стране вернуть не получится, позиция России в этом вопросе окончательна. По его словам, судебная система также нуждается в серьезном развитии.

Глава государства освободил Краснова от должности генпрокурора в связи с назначением на новую должность. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
